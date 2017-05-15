Московский метрополитен заявил о продолжении работы Дмитрия Пегова

Официальных документов о переходе Дмитрия Пегова на другую работу нет, он продолжает руководить московским метрополитеном. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Ранее в понедельник в Департаменте транспорта Москвы сообщили Rambler News Service, что Пегов покидает свою должность и возвращается на работу в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), где будет курировать блок пассажирских перевозок. Его сменит Виктор Козловский, являющийся первым заместителем Пегова.

«Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро», — сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. Там добавили, что «всю достоверную информацию всегда можно узнать в пресс-службе метро».

«Дмитрий Пегов на данный момент продолжает работу в метрополитене, никаких официальных документов о его переходе на данный момент нет», — пояснил представитель пресс-службы московского метро, добавив, что точная дата ухода Пегова пока неизвестна.

Пегов, с 2010 года руководивший Дирекцией скоростного сообщения (филиал РЖД), занял пост начальника московской подземки в июле 2014 года, после того как мэр Москвы Сергей Собянин освободил от этой должности предыдущего руководителя Ивана Беседина. По словам градоначальника, Пегов прошел «полный путь от помощника машиниста до руководителя одного из самых перспективных направлений железных дорог».

Беседин покинул свой пост после крупной техногенной аварии на Арбатско-Покровской линии, в результате которой погибли 23 человека, пострадали более 150.