«Ингеоком» предложило лучшую цену на строительство новых участков метро в Москве

Объединение «Ингеоком» предложило лучшую цену в конкурсе на строительство двух участков Третьего пересадочного контура Московского метрополитена — 62,1 миллиарда рублей, что ниже заявленной стоимости на 11 процентов. Об этом это говорится на сайте государственных закупок.

В свою очередь, в объединении подтвердили «Ленте.ру», что «Ингеоком» участвует в указанном конкурсе, обладая для этого необходимыми опытом, материально-техническим и кадровым потенциалом.



Тендер на строительство двух участков второго кольца Московского метрополитена был объявлен в конце марта 2017 года. Согласно условиям конкурса, подрядчик обязан построить участок длиной 15,1 километра, на котором будут расположены пять новых станций — «Народного ополчения», «Нижние Мневники», «Терехово», «Можайская» и «Давыдково». Строительство должно быть завершено в мае 2022 года. Подведение итогов конкурса запланировано на 25 апреля. Помимо объединения «Ингеоком» в конкурсе принимают ООО «УС-620» и ООО «МИП Строй-1».

В соответствии с законодательством, в случае допуска к участию в тендере только одного претендента конкурс технически признается не состоявшимся. В этом случае, договор на выполнения работ в течении трех рабочих дней передается на подписание единственному допущенному участнику конкурса по цене его предложения.

В феврале 2017 года «Ингеоком» сдал заказчикам участок Калининско-Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до станции «Парк Победы». На данный момент компания выступает подрядчиком первого участка Третьего пересадочного контура от станции «Деловой центр» до «Нижней Масловки». В состав линии входят шесть станций: «Нижняя Масловка», «Петровский парк», «ЦСКА» («Ходынское поле»), «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Общая протяженность участка составляет 12,76 километра. Планируется, что данный будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Объединение «Ингеоком» существует с 1989 года.