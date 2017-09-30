Задымление произошло в вагоне поезда на Бутовской линии метро в Москве. Об этом сообщил «Ленте.ру» в субботу, 30 сентября, источник в правоохранительных органах.

По его информации, из-за технической неисправности поезд встал на перегоне. Собеседник отметил, что инцидент произошел между станциями «Улица Старокачаловская» и «Лесопарковая». «В 13:20 поступило сообщение о задымлении в вагоне метро. К месту происшествия вызваны все оперативные службы», — сообщил он.

Уточняется, что пассажиров в поезде нет, происходит перецепка вагонов, угрозы для транспортной безопасности нет. Вместе с тем интервалы движения поездов на Бутовской ветке увеличены. «По предварительным данным, причина — технические неполадки в резервном составе», — добавил источник в правоохранительных органах.

Бутовская линия — двенадцатая линия Московского метрополитена. Ее часть проходит по эстакаде над землей.

28 сентября на южном отрезке Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки произошел сбой из-за скачка напряжения. Для обеспечения проезда пассажиров серой линии метро было организовано движение компенсационных автобусов.