Украина укрепит границу с Россией вертолетами

Границу Украины с сопредельными государствами, в том числе с Россией, укрепят новой боевой техникой, мобильными группами пограничников и вертолетами. Об этом сообщает ТСН.

Украинским пограничникам в 2018 году будет выделено 9 миллиардов гривен (около 18 миллиардов рублей), из которых 1,3 миллиарда (около 2,6 миллиарда рублей) пойдут на новые вертолеты.

«Граница будет оборудована как отечественными вертолетами, так и вертолетами марки Airbus. На этих вертолетах будет соответствующее оборудование», — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Первый отряд боевых машин должен появиться уже через месяц.

Украина 30 января впервые провела летные испытания собственной крылатой ракеты. Ракета наземного базирования способна поражать наземные и морские цели. Оружие разработано КБ «Луч» в сотрудничестве с государственными и частными партнерами. Испытания признаны успешными, характеристики ракеты не раскрываются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!