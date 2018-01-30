Украина впервые испытала собственную крылатую ракету

Украина впервые провела летные испытания собственной крылатой ракеты. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

Ракета наземного базирования, отмечает чиновник, способна поражать наземные и морские цели. Оружие разработано КБ «Луч» в сотрудничестве с государственными и частными партнерами.

Испытания признаны успешными. Характеристики ракеты не раскрываются. «Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», — отмечает Турчинов.

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Секретарь заявил, что СНБО, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу предприятиям ОПК страны «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования».

По словам Турчинова, прошедшие испытания стали «важным событием, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому Меморандуму, у Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты». «Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора», — написал чиновник в Twitter.

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