Китайцы поймали летящие по улице тысячи юаней и отыскали их владельца

В китайском городе Шуанъяшань, провинция Хэйлунцзян, прохожие поймали летящие по ветру наличные, отыскали их владельца и вернули ему деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Люди собрали на улице купюры номиналом 100 юаней на сумму 4,8 тысячи юаней (43 тысячи рублей). Один из прохожих, предприниматель Цзян Гунъю, сообщил о происшествии в отделение банка, который располагался по соседству. По его инициативе там изучили запись камер видеонаблюдения.

Видео показало, что один из посетителей банка вышел на улицу с 15 тысячами юаней (134 тысячи рублей) в руках, рассовал их по карманам и не заметил, как рассыпал часть купюр. Банк установил личность клиента, который потерял деньги, и связался с ним. Оказалось, что прохожим удалось собрать почти всю потерянную наличность. Мужчина недосчитался лишь 200 юаней (1790 рублей). Он предложил Цзяну 200 юаней за честность, но предприниматель отказался от награды.

«Если бы я не сумел найти и вернуть деньги, Новый год в нашей семье оказался бы не таким радостным», — признался владелец денег, подразумевая Новый год по лунному календарю, который в этом году отпразднуют 16 февраля.

Ветер регулярно уносит деньги у жителей Китая. В ноябре 2016 года сообщалось, что у посетителя банка в городе Яньчэн улетели 30 тысяч юаней. Через месяц в городе Далянь ветер сдул 25 тысяч юаней. В обоих случаях прохожие помогли собрать потерянную наличность.

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