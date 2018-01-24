Американское шоссе завалило деньгами из попавшей в аварию машины

В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию и засыпал шоссе купюрами. Об этом сообщает UPI.

Водитель легкового автомобиля, который вез деньги, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом. Третий автомобиль, пытаясь избежать столкновения, также врезался в ограждение. Его водитель получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

В результате аварии проезжая часть оказалась покрыта купюрами номиналом пять, десять и 20 долларов. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты. Все это время шоссе было закрыто для движения. Издание не уточняет, сколько именно денег было собрано.

В 2017 году сообщалось, что в Баварии полиция временно закрыла участок шоссе, чтобы собрать девять тысяч евро мелкими купюрами, которые рассыпал бизнесмен на мотоцикле.

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