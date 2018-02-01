Российская школьница поставила смартфон на зарядку и умерла

13-летняя школьница из Серпухова умерла после того, как взяла с собой в ванну смартфон с зарядным устройством. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 31 января. Девочка находилась дома с матерью и ушла в ванную. С собой она взяла смартфон с подключенным через удлинитель зарядным устройством. Предварительная причина смерти — поражение электрическим током.

«Через некоторое время мама девочки заглянула в ванную комнату и обнаружила ее лежащую без движения в воде, мобильный телефон также находился в воде», — говорится в сообщении.

В июле 2017 года сообщалось, что 14-летняя американская школьница умерла в ванне из-за упавшего в воду смартфона на зарядке. Близкие погибшей надеются, что после произошедшего в соцсетях начнется кампания, направленная на повышение осведомленности об опасности использования смартфонов в ванной комнате.

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