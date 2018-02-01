Трое датчан застряли на крыше машины в кишащей крокодилами реке

Трое туристов из Дании провели ночь на крыше автомобиля, куда их загнали крокодилы. О случае сообщило издание Berlingske Media 31 января.

Во время поездки по Австралии Александр Хенсен (Alexander Jensen), его невеста и друг попытались в ночь на 22 января пересечь на внедорожнике разлившуюся реку. Однако машина села днищем на камень, и у нее сломался двигатель. В автомобиль начала затекать вода. Около часа ночи они увидели в окно полутораметрового крокодила, а позже еще нескольких детенышей рептилии. Чтобы спастись от них, датчане решили забраться на крышу автомобиля.

Через некоторое время из-за течения машину начало раскачивать. Хенсен признался, что в ту ночь смог поспать всего один час, так как боялся, что машина перевернется и они упадут в воду. «Было абсолютно темно, горело только аварийное освещение в машине. Мы очень испугались: до этого мы видели крокодилов только в зоопарках», — рассказал он.

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Утром туристы решили перейти реку, вода в которой уже была им по колено. Они сняли с крыши багажник и использовали его как защиту от крокодилов. После успешного перехода датчане пробежали через лес около 10 километров. Местные жители, которые спасли их, сначала были уверены, что датчан уже съели крокодилы.

Хенсен и его друзья провели с аборигенами девять дней, потому что их поселение отрезало от материка наводнением. На родину туристы вернутся на следующей неделе без багажа, так как все их вещи смыла река.

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