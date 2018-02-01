Учительница ввязалась в торговлю наркотиками во имя любви

Учительница из США оказалась торговцем наркотиками. На преступление ее толкнула любовь к мужу, сообщает издание SunSentinel.

Жительницу штата Флорида, 48-летнюю Николь Бенджоино (Nicole Benjoino) приговорили к заключению на два с половиной года за помощь мужу-драгдилеру. Сам он сбежал на родину в Бразилию, когда вышел из-под ареста под залог.

Бенджоино работала учительницей в школе для детей с особенностями развития. Женщина узнала о преступлениях мужа вскоре после брака в 2009 году. Он работал помощником официанта и поначалу продавал стероиды. Но вскоре перешел на торговлю нелегальными веществами.

В июне 2017 года полиция обнаружила у пары дома около 24 тысяч упаковок таблеток с различными запрещенными веществами, оружие и 407 тысяч долларов (примерно 23 миллиона рублей) наличными.

Адвокат женщины Донни Маррелл (Donnie Murrell) настаивает, что она пошла на преступление ради мужа. «Она просто одержима им, поэтому ему удалось склонить ее к продаже наркотиков. Спустя девять лет брака она все еще задыхается от восторга, рассказывая о нем», — добавил он.

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