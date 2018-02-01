Китайцы начали выращивать уши для детей

Китайские исследователи в ходе эксперимента пересадили пятерым детям уши, выращенные из их собственных хрящевых клеток. С помощью этого метода ученые начали бороться с микротией — врожденным недоразвитием ушной раковины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Микротия встречается у одного ребенка на каждые 6-12 тысяч новорожденных. Она может вызывать сильное ухудшение слуха, поскольку ушные раковины помогают улавливать звук и определять местонахождение его источника относительно человека. Иногда слуховой проход оказывается полностью закрыт. Для борьбы с последствиями микротии применяют искусственные уши или кусок хрящевой ткани, извлеченный из ребер ребенка.

Новая методика включает в себя сканирование здорового уха и создание его зеркальной модели. Затем создается форма, заполненная биоразлагаемым материалом и усеянная крошечными отверстиями. Из ткани недоразвитой ушной раковины выделяются клетки, которые помещаются в поры формы. По мере роста хрящевой ткани материал внутри формы разрушается. Через 12 недель клетки образуют полноценную ушную раковину, которая внедряется на место недоразвитой.

Прооперированные дети будут наблюдаться у врачей в течение пяти лет для подтверждения того, что новое лечение эффективно. По словам исследователей, некоторые новые уши оказались немного деформированными.

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