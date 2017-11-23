Пересадившего голову хирурга поймали на лжи

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Китайский хирург Жэнь Сяопинь (Xiaoping Ren) отрицает успешность операции по пересадке головы трупу, которую провел итальянский хирург Серджо Канаверо. Об этом пишет Daily Mail.

По словам китайского специалиста, трансплантацию головы мертвого человека вообще нельзя считать операцией. Процедуру следует рассматривать лишь как модель настоящего хирургического вмешательства. Поэтому преждевременно говорить о каком-либо успехе, пока не будет пересажена голова живого человека.

Жэнь также сказал, что не имеет понятия, как будет проходить такая операция, и перед ней еще многое предстоит сделать.

Ранее Канаверо заявил, что первую в мире пересадку головы человека провели на трупе в Китае. Операция заняла 18 часов. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

В интервью с ТАСС Канаверо сообщил, что фаза трансплантации головы лично для него завершена, и он планирует заняться пересадкой мозга.

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