Россиянину отказались пересаживать голову

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо (Sergio Canavero) не будет пересаживать голову программиста Валерия Спиридонова. Об этом россиянин рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

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По словам Спиридонова, подготовка к операции над ним фактически заморожена. Канаверо получает финансирование от правительства Китая, которое хотело бы, чтобы первым пациентом оказался гражданин их страны. Так, итальянский нейрохирург получил лабораторию в местной клинике. Российская же сторона не дает ученому никаких средств.

Ранее сообщалось, что первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае в ходе 18-часовой операции. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. По словам Канаверо, трансплантация головы живого человека должна пройти в ближайшее время.

В 2015 году Валерий Спиридонов, 30-летний программист из Владимира, страдающий спинальной мышечной атрофией, стал первым кандидатом на пересадку головы.