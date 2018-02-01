Морды корги украсят сумки для богатых женщин

Итальянский модный дом Gucci предложил своим клиентам новый вид кастомизации одежды и аксессуаров. Об этом сообщает Footwear News.

На вещи по выбору клиента можно будет изобразить animoji — эмодзи в виде мордочек собак (например, мопсов и корги, а также собак креативного директора Gucci Алессандро Микеле, бостонских терьеров Боско и Орсо).

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Изображения разработаны при участии лондонского художника по прозвищу Unskilled Worker в поддержку капсульной коллекции итальянского дома Year of the Dog. Цена сумки составит от 1350 евро.

В январе 2018 года было объявлено, что модный дом Gucci станет официальным стилистом британского певца Элтона Джона в его прощальном туре. Созданием сценических костюмов и аксессуаров займется лично креативный директор бренда Алессандро Микеле. Элтон Джон считает его вторым Джанни Версаче. «Я был так близок с Джанни, теперь я также близок с Алессандро», — рассказал 70-летний исполнитель.

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