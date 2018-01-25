Gucci оденет Элтона Джона в последний тур

Официальным стилистом британского певца Элтона Джона в его прощальном туре будет итальянский модный дом Gucci. Об этом сообщает WWD.

Созданием сценических костюмов займется лично креативный директор бренда Алессандро Микеле. Элтон Джон считает его вторым Джанни Версаче. «Я был так близок с Джанни, теперь я также близок с Алессандро», — рассказал 70-летний исполнитель.

Материалы по теме Пожилые джентльмены Daimler Елизаветы II и свадебный Rolls-Royce Элтона Джона на торгах в Бирмингеме

Элтон Джон заявил об уходе со сцены 24 января. По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.

В марте прошлого года сообщалось, что американская компания Nike представила обновленную версию кроссовок Air Force 1 Jet, посвященную британскому певцу и композитору Элтону Джону.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!