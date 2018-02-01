Власти США обвинили мясника из мема в антисанитарии

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Департамент здравоохранения Нью-Йорка начал проверку в отношении турецкого повара и мясника Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae. Об этом сообщает New York Post.

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Проверка последовала после жалоб клиентов и связана с тем, что Гекче, предположительно, нарушил санитарные правила города, запрещающие обработку продуктов питания руками без перчаток. В январе 2018 года мужчина открыл первый в Нью-Йорке ресторан принадлежащей ему сети стейк-хаусов и бургерных Nusr-Et. На публикуемых в сети фотографиях и видеозаписях он работает с мясопродуктами голыми руками, что нарушает статью 81 санитарных правил города Нью-Йорка.

Кроме того, на его руке видны золотые часы, что также противоречит одному из пунктов статьи 81, запрещающему лицам, работающим с продуктами питания, иметь на себе украшения, за исключением обручальных колец и медицинских браслетов.

Новый ресторан уже получил отрицательные отзывы в местной прессе. Критики отметили высокие цены, плохое качество мяса и маленькие порции.

Нусрет Гекче получил известность в январе прошлого года, когда опубликованная им в Twitter видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов. В настоящее время у него 10,9 миллиона подписчиков в Instagram и около 300 тысяч — в Twitter.

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