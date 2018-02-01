Ким Чен Ын покатался на троллейбусе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил недавно реконструированный Пхеньянский троллейбусный завод. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Уважаемый высший руководитель, с широкой улыбкой на лице осматривая общий вид завода, похвалил все постройки, назвав их свежими и красивыми», — говорится в документе. Помимо этого лидер КНДР отметил, что рабочие вложили в это немало сил.

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Отмечается, что товарищ Ким «осмотрел красный уголок историко-революционной славы и зал истории развития завода», ему также показали троллейбусы нового типа, произведенные на заводе.

«Осматривая разные места завода, в том числе обрабатывающий цех, цех электродвигателя, сборочный цех троллейбусов и цех капитального ремонта, он подробно ознакомился с положениями реконструкции и модернизации, и состоянием производства», — сообщается в комментарии.

Ким Чен Ын также посмотрел фотографии, на которых запечатлены его дед — Ким Ир Сен, осматривающий троллейбус «Чхоллима-72», и отец — Ким Чен Ир рядом с автобусом «Кванбок Сонён».

В конце октября прошлого года Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Е Чжон посетил косметическую фабрику Пхеньяна.

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