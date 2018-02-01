Поезд с американскими политиками врезался в мусоровоз

В американском штате Вирджиния пассажирский поезд с членами Конгресса США от Республиканской партии столкнулся с мусоровозом. Об этом сообщает NBC News.

В результате инцидента погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Оба находились в грузовике. Среди политиков и сопровождающего их персонала пострадавших нет.

Ехавший вместе с женой и сыном в одном из передних вагонов сенатор от штата Аризона Джефф Флейк рассказал журналистам, что почувствовал сильный удар, после чего побежал оказывать помощь раненому. Он уточнил, что после столкновения первый вагон состава сошел с рельсов.

Президента США Дональда Трампа информировали о происшествии.

18 декабря поезд, ехавший из Портленда в Сиэтл, на скорости около 130 километров в час упал с моста на шоссе. В результате пострадали 77 человек, падающие вагоны повредили несколько легковых автомобилей и грузовиков.

14 декабря на юге Франции скоростная электричка протаранила школьный автобус, пересекавший железнодорожный переезд. От сильнейшего удара перевозившую школьников машину разорвало на две части. Тогда погибли четыре ребенка.

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