Медведев и еще четыре премьера обсудили постановление номер 666 и содрогнулись

Землетрясение произошло в ходе встречи межправительственной комиссии совета Евразийского экономического союза в тот момент, когда рассматривалось постановление совета министров Белоруссии номер 666. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Наша сегодняшняя встреча прошла в теплой обстановке, сопровождалась незначительным землетрясением», — сказал он. «Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий», — добавил глава российского правительства.

Как уточняет Sputnik Казахстан, подземные толчки магнитудой 3,7 были зарегистрированы в 15:20 по местному времени (12:20 мск). Эпицентр землетрясения был расположен в пяти километрах на запад от Алма-Аты на глубине 10 километров. В самом городе ощущались подземные толчки силой 2-3 балла.

Заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате стало первым в этом году. Председателем собрания стал Дмитрий Медведев, участие в нем приняли главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Они рассмотрят вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке и пенсионным обеспечением работников в странах ЕАЭС, и сотрудничество в агропромышленном комплексе.

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