Советско-северокорейско-сирийский танк заметили в Сирии

Необычный танк Т-55, модернизированный с помощью деталей северокорейского и сирийского производства, заметили в Сирии. Внимание на бронемашину обратил «Вестник Мордовии».

Как отмечает издание, еще задолго до начала гражданской войны в Сирии специалисты из КНДР установили на советскую машину, которая в настоящее время состоит на вооружении сирийских правительственных войск, лазерный дальномер собственного производства, а также оснастили ее усовершенствованной системой управления огнем с датчиком ветра и баллистическим вычислителем.

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Позже, уже в годы конфликта в арабской республике, сирийские инженеры оборудовали танк комплексом оптико-электронного противодействия (КОЭП) Sarab-2 («Мираж-2»), который способен нейтрализовать управляемые противотанковые ракеты, в том числе американские TOW разных модификаций.

В январе сообщалось, что танки, оснащенные «Миражами», снова заметили в боях на юге сирийской провинции Алеппо. Отмечалось, что КОЭП оборудованы как основные использующиеся армией Т-72М1, так и более старые Т-55.

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