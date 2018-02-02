Губернатор Севастополя рассказал о судьбе детского лагеря «Горный»

Детский лагерь «Горный» будет развиваться в рамках спортивно-туристического и военно-патриотического направления, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Его слова пригодятся на сайте городского правительства в пятницу, 2 февраля.

«Задача, которую я ставлю, — сделать так, чтобы как можно больше детей имели возможность оздоровится в "Горном". Если в прошлом году — это 603 ребенка за лето, то к 2020 году показатель должен быть не менее 1600 ребят», — сказал Овсянников.

При этом он подчеркнул, что все это не возможно без комплексного обновления инфраструктуры лагеря, поэтому на эти цели будет выделено порядка 276 миллионов рублей. В учреждении уже выполнен большой объем работы, в частности, проведен капитальный ремонт административных зданий и двух спортивных площадок, ведется обустройство скалодрома, добавил он.

Накануне Дмитрий Овсянников проверил качество выполнения капитального ремонта детского оздоровительного центра «Ласпи». Он отметил, что лагерь «оживает» и скоро сможет принять более 400 человек. «Севастополь делает серьезную ставку на развитие летнего детского оздоровительного отдыха», — подчеркнул он.