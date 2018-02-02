Украинский политик в прямом эфире набросился на журналиста

Видео: Магнолия-ТВ / YouTube

Бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Свобода» Эдуард Леонов в прямом эфире телеканала «ЧП.INFO» (проект мультимедийной платформы «Магнолия-ТВ») попытался устроить драку с журналистом Русланом Коцабой. Видео доступно на YouTube.

Инцидент произошел на программе «Открытым текстом». Леонов заявил, что соратники бывшего президента страны Виктора Януковича не должны появляться в эфирах украинских телеканалов. Он подчеркнул, что «все, кто против Украины — все за врага», и потребовал направить все силы на победу в войне на востоке страны. Коцаба сказал, что «война не только на востоке, но и головах», и добавил, что «Бог рассудит все, и война заберет самых агрессивных».

«Ты что такое говоришь?! Ты урод моральный!» — заорал Леонов и попытался напасть на журналиста. Тот призвал оппонента к спокойствию, рукоприкладства удалось избежать благодаря вмешательству сотрудников канала.

После эфира Коцаба в Facebook отметил, что «никакой драки не было», а с Леоновым они впоследствии «нормально пообщались». «Так часто случается с ультрарадикалами, когда они попадают в объективы видеокамер — словно чертик в них вселяется», — добавил он.

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