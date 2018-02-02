Гостям отеля предложили заказывать в номер гадалок и экстрасенсов

Сеть американских отелей The James Hotel (один находится в Чикаго и два — в Нью-Йорке) предоставляет возможность постояльцам воспользоваться услугами эксперта медитации, астролога, таролога и гипнотерапевта. Любого специалиста можно вызвать к себе в номер, сообщается на сайте одной из гостиниц сети.

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Отельеры считают, что психологический комфорт клиентов должен быть максимальным. По мнению владельца отеля, гадалка и астролог помогут гостям принять правильное решение перед важной встречей, а видеопрограмма по кундалини-йоге создана для физического оздоровления.

Сеанс гипнотерапии продолжительностью 90 минут будет стоить 175 долларов, а часовая сессия с астрологом — 200 долларов. При этом рекомендуется бронировать услугу за сутки.

Ранее сообщалось, что отель в Сан-Франциско предложил одиноким постояльцам бесплатно пообниматься с собакой.

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