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Американский отель воссоздаст для гостей фильм «Один дома»

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Отель в Нью-Йорке, где проходили съемки фильма «Один дома-2», полностью воссоздаст для гостей обстановку времен создания фильма и предложит прожить день из жизни главного героя комедии — Кевина Маккалистера. Об этом пишет портал Boston 25 News.

Акция запускается в честь 25-летия фильма в следующем году. За 895 долларов Plaza Hotel предоставит фанатам ленты аутентичное меню ресторана 1992 года, эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии, памятные сувениры, возможность сфотографироваться в фотокабине, как и персонаж Маколея Калкина, а также отведать в номере огромное мороженое.

В списке дополнительных опций — экспресс-пропуск на смотровую площадку 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building), четырехчасовая поездка на лимузине по Нью-Йорку, доступ на каток Wollman Rink и услуги персонального фотографа.

Забронировать номер можно до 28 октября 2018 года.

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