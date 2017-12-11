Отель заставил евреев голодать на празднике

Еврейская семья потребовала с нью-йоркского отеля Kimpton Hotel Eventi 637 тысяч долларов (почти 38 миллионов рублей) за испорченный праздник бат-мицва. Истцы утверждают, что на банкете не было еды, и 150 гостей были вынуждены голодать, сообщает New York Post.

По словам Нэнси и Марка Хелд, они заранее заплатили отелю 37 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей) за праздничный банкет для дочери в честь ее совершеннолетия (в иудаизме это 12 лет)

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«Заявленные 700 закусок так и не появились на столе, основные блюда были поданы холодными как лед, и даже тем, кто отправил свои блюда обратно на кухню, их вернули не в лучшем виде. Десерт был несладким. Взрослые гости были настолько голодными, что съели мороженое, предназначавшееся для детей», — цитирует New York Post иск.

Отель предложил в качестве компенсации тысячу долларов (59 тысяч рублей) и ночь в номере люкс, однако семья Хелд не согласилась на это и обратилась в суд. Представители Kimpton Hotel Eventi отказались комментировать ситуацию.