Про «Барселону» снимут мультфильм

Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны». Об этом сообщает La Jugada Financiera.

«Прямо сейчас каталонцы ведут переговоры с американскими режиссерами о том, чтобы снять анимационный фильм. Уже есть контакты между менеджерами "Барселоны" и Pixar. И мы не говорим о каких-то мелких продюсерах. Это Уолт Дисней», — рассказал радиоведущий Рокко Штайнхаузер.

С помощью фильма «Барселона» надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве. О деталях картины и ее сюжете не сообщается.

После 21-го матча «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. Каталонский клуб имеет в активе 57 очков и опережает мадридский «Атлетико» на 11 очков.

В декабре 2017 года нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о желании связать свою жизнь с кино. Форвард заявил, что после окончания футбольной карьеры хочет заниматься бизнесом и снимать фильмы.

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