НАСА показало путь Curiosity на панорамном видео с Марса

НАСА опубликовало панорамное видео с Марса, снятое аппаратом Curiosity. В кадр попали все знаковые места, которые ровер посетил на планете с момента высадки в 2012 году, поясняется на сайте космического агентства.

Curiosity сделал запись незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, когда небо на планете было ясным, что позволило получить множество деталей на видео.

Аппарат снял видео, находясь на вершине хребта Веры Рубин (назван в честь астронома, которая исследовала в том числе скорости вращения галактик) в кратере Гейла, куда высадился марсоход. На этом же хребте Curiosity сделал знаменитое селфи. К началу 2018 года ровер прошел по Марсу 18 километров.

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