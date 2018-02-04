Ким Чен Ына заметили в троллейбусе

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну на троллейбусе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По сообщению СМИ, он остался доволен произведенной на столичном заводе новинкой и отметил плавность хода и отсутствие шумов и вибраций. Также Ким призвал развивать внутреннее производство транспорта, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки в Пхеньяне. «Мы должны не просто создавать новые вещи, мы должны усовершенствовать наши технологии и производственный процесс», — заявил он.

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В поездке его сопровождала супруга Ли Соль Чжу и представители Трудовой партии Кореи.

17 января посольство России в КНДР сообщило, что Северная Корея решила сделать платными автомобильные дороги, в частности, туристическую трассу Пхеньян — Вонсан. Так, за проезд легкового автомобиля придется выложить восемь евро.

16 января Северная Корея начала рекламировать новые модели автомобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства КНДР, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В модельном ряде автомобилей «Нэнара» есть легковые машины, микроавтобусы, большие автобусы и даже мини-грузовики.

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