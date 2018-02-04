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Ким Чен Ына заметили в троллейбусе

Ким Чен Ына заметили в троллейбусе

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну на троллейбусе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По сообщению СМИ, он остался доволен произведенной на столичном заводе новинкой и отметил плавность хода и отсутствие шумов и вибраций. Также Ким призвал развивать внутреннее производство транспорта, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки в Пхеньяне. «Мы должны не просто создавать новые вещи, мы должны усовершенствовать наши технологии и производственный процесс», — заявил он.

В поездке его сопровождала супруга Ли Соль Чжу и представители Трудовой партии Кореи.

17 января посольство России в КНДР сообщило, что Северная Корея решила сделать платными автомобильные дороги, в частности, туристическую трассу Пхеньян — Вонсан. Так, за проезд легкового автомобиля придется выложить восемь евро.

16 января Северная Корея начала рекламировать новые модели автомобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства КНДР, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В модельном ряде автомобилей «Нэнара» есть легковые машины, микроавтобусы, большие автобусы и даже мини-грузовики.

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