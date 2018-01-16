Северная Корея похвасталась собственным автомобилем с кондиционером

Северная Корея начала рекламировать новые модели автомобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства КНДР, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В модельном ряде автомобилей «Нэнара» есть легковые машины, микроавтобусы, большие автобусы и даже мини-грузовики.

Как отмечается в пресс-релизе, расход топлива составляет от 42 до 50 граммов на километр в легковых автомобилях (от 6 литров на 100 километров) и автобусах и 58 граммов на километр (примерно 8 литров на 100 километров) в грузовиках. Различные модели автомобилей «Нэнара» развивают максимальную скорость от 120 до 180 километров в час.

В машинах, кроме того, установлены кондиционер, система сервопривода руля, электрические стеклоподъемники и парковочный радар.

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