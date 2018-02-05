МВД заплатит за гибель бойца после экзамена в ОМОН

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Максим Ядыков (справа)
Максим Ядыков (справа)

Верховный суд России обязал МВД выплатить компенсацию семье молодого человека, пытавшегося поступить в ОМОН и скончавшегося после экзамена. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщается на сайте общественной организации «Комитет против пыток».

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации обязала МВД России выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам Максима Ядыкова, который в 2014 году погиб после экзаменационного боя», — говорится в сообщении.

19-летний Максим Ядыков из Марий Эл прибыл устраиваться в республиканский ОМОН 9 октября 2014 года, при себе у него было заключение медкомиссии о том, что он годен для службы. В тот же день его родителям позвонили и сообщили, что на экзамене Максиму стало плохо и ему была оказана скорая помощь. Позже выяснилось, что молодой человек находится в больнице в коме. На следующее утро врачи сообщили Анатолию и Римме Ядыковым о смерти сына.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Максим скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной от «четырехкратного воздействия тупого предмета».

Как отметили в «Комитете против пыток», на следующий день родители Максима обратились в следственный отдел по городу Йошкар-Оле СУ СК РФ по Республике Марий Эл. Спустя восемь месяцев, в июне 2015 года, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако полгода спустя следователь вынес постановление о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Ядыковы обратились в Йошкар-Олинский городской суд, и тот постановил выплатить им компенсацию в общей сумме два миллиона рублей. МВД подало апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Марий Эл, и 28 февраля 2017 года коллегия судей отменила решение суда первой инстанции. Тогда юристы комитета, представляющие интересы Ядыковых, подали кассационную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда России, и кассация была удовлетворена.

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