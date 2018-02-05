Опровергнут главный миф об омоложении человека

Усиление активности белков, удлиняющих теломеры, связано с ускорением старения, а не его замедлением, как считалось ранее. К такому выводу пришла группа американских ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Бостонского университета, Стэнфордского университета и Института исследования старения при некоммерческой организации Hebrew SeniorLife. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications, кратко о ней рассказано в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Теломерами называют концевые участки хромосом, которые предотвращают потерю ДНК при делении клеток. Однако каждый раз при митозе теломеры сокращаются, что приводит к постепенному усилению нестабильности генома. В конце концов, клетка перестает делиться и погибает. Считается, однако, что фермент, называемый теломеразой, позволяет продлить жизнь клеток, удлиняя теломеразную ДНК.

Еще один маркер старения — метилирование, процесс присоединения метильных групп к ДНК. При этом может происходить подавление или активация определенных генов. Например, с возрастом активируются гены, способствующие нейродегенерации, и подавляется ДНК, что препятствует атеросклерозу. По уровню метилирования можно определить биологический возраст человека, который не всегда совпадает с хронологическим. У людей с большой долей метилированной ДНК высок риск преждевременной смерти.

Исследователи оценили уровень метилирования у 9907 человек и провели полногеномный поиск ассоциаций, при котором изучаются ассоциации между фенотипическим признаком — в данном случае, доля метилированной ДНК — и различными вариантами генов во всех хромосомах. Были определены SNP — точечные мутации, затрагивающие один нуклеотид, — которые были связаны с высоким уровнем метилирования. Оказалось, что одним из локусов, для которого были характерны данные SNP, был ген TERT, кодирующий часть теломеразы.

Точечные мутации в TERT, ассоциированные с высоким уровнем метилирования, также связаны с удлиненными теломерами. По словам ученых, это означает, что анти-возрастная терапия, основанная на усилении активности теломеразы, наоборот, будет способствовать старению. Таким образом, опровергается мнение, что омоложения человека можно добиться, предотвратив укорочение концевых участков хромосом.

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