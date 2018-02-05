iPhone X перестал принимать звонки

Владельцы iPhone X жалуются на зависание смартфона при входящем звонке. Пользователи не могут принять или отклонить вызов, пишет The Financial Times.
На форуме техподдержки Apple пользователи отмечают, что смартфон становится неработоспособным при входящем вызове. iPhone X воспроизводит рингтон, после чего перестает реагировать на нажатия и зависает на 10 секунд. В Apple осведомлены о проблеме и работают над ее решением. Один из пользователей рассказал, что в сервисном центре ему просто заменили смартфон на новый.
«Я подумал, что проблема именно в устройстве, поэтому я обратился в сервисный центр, где мне дали совершенно новый смартфон с той же проблемой. Так что это определенно проблема с ПО. Apple должна что-то с этим сделать, потому что это очень раздражает», — написал один из владельцев iPhone X, столкнувшийся с проблемой.
В январе пользователи iPhone X сообщили о том, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона. Отмечается, что единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, — это купить чехол.