iPhone X перестал принимать звонки

Владельцы iPhone X жалуются на зависание смартфона при входящем звонке. Пользователи не могут принять или отклонить вызов, пишет The Financial Times.

Материалы по теме Плач колхозника Почему все ненавидят iPhone X

На форуме техподдержки Apple пользователи отмечают, что смартфон становится неработоспособным при входящем вызове. iPhone X воспроизводит рингтон, после чего перестает реагировать на нажатия и зависает на 10 секунд. В Apple осведомлены о проблеме и работают над ее решением. Один из пользователей рассказал, что в сервисном центре ему просто заменили смартфон на новый.

«Я подумал, что проблема именно в устройстве, поэтому я обратился в сервисный центр, где мне дали совершенно новый смартфон с той же проблемой. Так что это определенно проблема с ПО. Apple должна что-то с этим сделать, потому что это очень раздражает», — написал один из владельцев iPhone X, столкнувшийся с проблемой.

В январе пользователи iPhone X сообщили о том, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона. Отмечается, что единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, — это купить чехол.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!