Животное с пятью копытами поразило интернет

В графстве Дарем на севере Англии у одного из фермеров родился ягненок с пятью копытами. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелица животного не предполагала, что новорожденный зверь выживет, но дала ему кличку Надежда. В настоящее время ягненку исполнилось две недели, женщина решила оставить его у себя.

Пятое копыто торчит у ягненка из правого бока. Оно, как и четыре здоровые и находящиеся на своем месте, раздвоено.

Обычно животные, родившиеся с уродствами, живут недолго. Но осмотревший ягненка ветеринар сказал, что ему даже не потребуется операция по удалению лишнего копыта и ничто не мешает животному прожить долгую и счастливую жизнь.

В январе стало известно, что в Индонезии родился теленок без двух лап. Тем не менее на двух существующих он научился ходить как человек.

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