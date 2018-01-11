Клубника-мутант превратилась в кота

В сети обратили внимание на фотографию необычной клубники, похожей на кота. Снимок деформированной ягоды опубликован в Twitter-аккаунте пользователя mugi411. «Вчера я ел клубнику», — отметил он.

Пост mugi411 собрал более 72 тысяч лайков, 37 тысяч ретвитов и привлек пользователей сети, которые принялись восхищаться необычной клубникой и с помощью фотошопа начали превращать ее в различных животных. «Немного похоже на облако, но если сильно прищуриться, то можно разглядеть вообще все, что угодно», — отметили они.

В ветке были опубликованы перевоплощения ягоды в собаку, краба и единорога. «Эта клубника вдохновила меня», — похвастался один их них, выложив в комментариях существо непонятного происхождения.

Некоторые поддержали автора снимка и опубликовали свои находки. Среди них — клубника, похожая на руку, показывающую большой палец вверх.

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