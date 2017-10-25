Боксер-буддист с метлой вышел на ринг и сыграл в «300 спартанцах»

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Буакхау Пор Прамук (Buakaw Por. Pramuk Banchamek) рассказал о своем новом статусе буддийского монаха и показал прессе фотографию, на которой он подметает двор одного из храмов Бангкока. Об этом сообщает Mikeswick.com.

Снимок дал старт очередному соревнованию интернет-пользователей в искусстве фотошопа. Наиболее яркие фотожабы появились в ветке развлекательного ресурса Reddit, названной «Мускулистый монах подметает тротуар».

Посетители сайта помещали бойца в разные эпохи, делали героем известных кинолент и других произведений искусства.

Фото: imgur.com

Фото: imgur.com

Фото: imgur.com

Несмотря на то что церемония посвящения в монахи была самой настоящей и боксеру даже пришлось побриться налысо, монахом он пробудет всего девять дней.

Свое решение на время стать монахом спортсмен объяснил необходимостью отдать дань памяти покойному королю Таиланда Пхумипону Адульядету (Bhumibol Adulyadej). Монарх скончался в октябре прошлого года, но траурные мероприятия в королевстве продолжаются по сей день.