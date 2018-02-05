Назван предмет гордости россиян в науке

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Основные научные достижения последних десятилетий наши сограждане связывают с оборонной промышленностью (9 процентов), космической отраслью (6 процентов), медициной (6 процентов) и компьютерными технологиями (4 процента). При этом 72 процента россиян не знают ни одного научного открытия, сделанного в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню российской науки, сообщает ТАСС.

48 процентов респондентов полагают, что мировая наука сегодня находится на подъеме. При этом 37 процентов думают, что российская наука лишь немного отстает от мировой, 15 процентов заявили о существенном отставании отечественных ученых. В то же время 20 процентов видят небольшое превосходство и 6 процентов — значительный отрыв российской науки от мировой.

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, в настроениях россиян в отношении к науке присутствуют два противоположных полюса: первый — дать ученым побольше денег, второй — денег не давать, а прежде всего разобраться, чем ученые занимаются.

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. В этот день в 1724 году Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.

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