Археолог рассказал о раскопках в зоне строительства «Тавриды»

Археологические раскопки в зоне строительства трассы «Таврида» в Крыму планируется завершить до конца февраля, заявил директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 11 января.

«Незаконченным остался участок от Симферополя до Бахчисарая. Еще только приступают к работам на участке от Бахчисарая до Севастополя. Он пока не сделан. Также некоторые небольшие работы продолжаются на территории Ленинского района», — рассказал Майко.

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Он добавил, что на некоторых ответвлениях трассы археологическая разведка и раскопки еще предстоят. «Есть различные ответвления этой трассы, большие и сложные, такие как Симферополь – Евпатория – Мирный. (...) Там нас ждут, безусловно, новые интересные открытия», — отметил директор института.

7 декабря сообщалось, что на месте будущей трассы «Таврида» найдено захоронение из не менее 70 обезглавленных тел. Археологи предполагают, что головы пленников, не найденные при раскопках, в древности были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды. Ученые датируют захоронение X-XIII веками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами.

Протяженность Крымской федеральной трассы «Таврида» составит примерно 300 километров. Строительство объекта началось 12 мая 2017 года. Ожидается, что по трассе смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки. Все технические работы должны быть завершено до 2020 года. По оценкам Минтранса, затраты на строительство составят около 140 миллиардов рублей.