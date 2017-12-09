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Губернатор Севастополя открыл новый стадион и посетил стройплощадку «Тавриды»

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В Севастополе впервые за несколько десятков лет открылся новый футбольный стадион. В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и зампредседателя Заксобрания Александр Кулагин, сообщается на сайте городского правительства.

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием велось с декабря 2016 года в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта до 2020 года. Всего на него из городского бюджета было выделено 44,4 миллиона рублей.

«Поздравляю всех с этим замечательным событием! Жители отстояли эту площадку от застройщиков, в результате здесь построен современный спортивный объект, на котором будут проводиться общегородские соревнования», — сказал Овсянников.

По его словам, в следующем году также будет завершено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который разместится по соседству. Кроме того, в ближайшее время в данном районе планируется открыть еще две спортивные площадки.

Глава Севастополя также посетил строительную площадку седьмого участка федеральной трассы «Таврида». «Мы открываем строительство первого из двух севастопольских участков трассы "Таврида". Примечательно, что дорога не задевает населенные пункты, частные домовладения, и идет по новой трассировке», — отметил Овсянников.

Четырехполосная дорога протяженностью 13 км пройдет в районе села Верхнесадовое через Мекензиевы горы. Строительство участка будет выполнять АО «ВАД». Общая стоимость работ оценивается в 11,9 миллиарда рублей. Также подрядчик должен будет построить мост через реку Бельбек длиной около 300 метров и две транспортные развязки.

По словам губернатора, земельные и археологические работы, а также подготовка основания дорожного полотна будут завершены уже в этом году. Участок также проверят на наличие взрывоопасных объектов времен Великой Отечественной войны.

Протяженность Крымской федеральной трассы «Таврида» составит примерно 300 километров. По ней смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки. Строительство должно быть завершено до 2020 года. По оценкам Минтранса, затраты на строительство составят около 140 миллиардов рублей.

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