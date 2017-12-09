Губернатор Севастополя открыл новый стадион и посетил стройплощадку «Тавриды»

В Севастополе впервые за несколько десятков лет открылся новый футбольный стадион. В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и зампредседателя Заксобрания Александр Кулагин, сообщается на сайте городского правительства.

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием велось с декабря 2016 года в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта до 2020 года. Всего на него из городского бюджета было выделено 44,4 миллиона рублей.

«Поздравляю всех с этим замечательным событием! Жители отстояли эту площадку от застройщиков, в результате здесь построен современный спортивный объект, на котором будут проводиться общегородские соревнования», — сказал Овсянников.

По его словам, в следующем году также будет завершено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который разместится по соседству. Кроме того, в ближайшее время в данном районе планируется открыть еще две спортивные площадки.

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Глава Севастополя также посетил строительную площадку седьмого участка федеральной трассы «Таврида». «Мы открываем строительство первого из двух севастопольских участков трассы "Таврида". Примечательно, что дорога не задевает населенные пункты, частные домовладения, и идет по новой трассировке», — отметил Овсянников.

Четырехполосная дорога протяженностью 13 км пройдет в районе села Верхнесадовое через Мекензиевы горы. Строительство участка будет выполнять АО «ВАД». Общая стоимость работ оценивается в 11,9 миллиарда рублей. Также подрядчик должен будет построить мост через реку Бельбек длиной около 300 метров и две транспортные развязки.

По словам губернатора, земельные и археологические работы, а также подготовка основания дорожного полотна будут завершены уже в этом году. Участок также проверят на наличие взрывоопасных объектов времен Великой Отечественной войны.

Протяженность Крымской федеральной трассы «Таврида» составит примерно 300 километров. По ней смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки. Строительство должно быть завершено до 2020 года. По оценкам Минтранса, затраты на строительство составят около 140 миллиардов рублей.