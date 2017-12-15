Перевернувшему математику ученому отказали в признании

Работу российского математика Ярослава Сергеева о решении двух проблем Гильберта признали ошибочной, сообщает «N+1».

Редколлегия рецензируемого журнала Европейского математического общества EMS Surveys in Mathematical Sciences выразила «глубокое сожаление» по поводу публикации в последнем номере статьи Сергеева, посвященной применению «компьютера бесконечности» к решению первой и восьмой проблем Гильберта.

«Было серьезным промахом принять ее к публикации. Из-за досадной ошибки рецензирование статьи, включая решение о публикации, проходило без ведома редколлегии. Редколлегия единогласно отстраняется от этого решения», — говорится в опубликованном EMS Surveys in Mathematical Sciences сообщении.

Там же отмечается, что статья российского ученого «не отражает очень высокий уровень, который мы ожидаем видеть в нашем журнале, который можно оценить, исходя из всех других опубликованных нами статей». Ответственность за публикацию работы Сергеева в EMS Surveys in Mathematical Sciences взяли на себя два его главных редактора, которые добровольно отказались от занимаемых позиций.

Сама статья не отозвана. Александр Шень, научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции в Монпелье и Института проблем передачи информации имени Александра Харкевича Российской академии наук, сказал изданию, что наукометрические системы и базы данных продолжат учитывать эту статью. «Но ссылаться на публикацию в престижном журнале, если всякий ее посмотревший обнаружит там statement, благоразумный автор сам не будет», — отметил ученый.

Сергеев заявил о решении двух проблем Гильберта в конце ноября, тогда же сообщалось о публикации результатов в рецензируемом исследовании.

О деятельности нижегородского ученого «Лента.ру» поговорила с математиком из Новосибирского государственного университета Семеном Кутателадзе. Интервью встретило неоднозначную реакцию со стороны Сергеева.

В январе 2014 года казахстанский математик Мухтарбай Отелбаев заявил, что нашел частичное решение одной из задач тысячелетия, связанной с уравнениями Навье-Стокса. В ноябре 2015 года нигерийский математик Опиеми Энох из Федерального университета в городе Ойе-Экити объявил о доказательстве гипотезы Римана.

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