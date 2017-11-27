Российский математик решил две проблемы Гильберта

Профессор Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского, доктор физико-математических наук Ярослав Сергеев в интервью ТАСС заявил о решении двух проблем Гильберта. Исследования опубликованы в журнале Европейского математического общества EMS Surveys in Mathematical Sciences.

Первая проблема, о решении которой заявил Сергеев — континуум-гипотеза (также первая в списке Гильберта, формально считалась доказанной, с чем согласны не все математики), вторая — проблема простых чисел (восьмая в перечне Гильберта). Последняя остается нерешенной в части гипотезы Римана, которая, в свою очередь, входит в список «проблем тысячелетия».

«Все дело в том, что традиционная система описания бесконечности не способна предложить решения этим проблемам. Это, как микроскоп со слабыми линзами, не позволяющими как следует увидеть объект», — сказал Сергеев.

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Континуум-гипотеза предполагает, что любое бесконечное подмножество континуума является либо счетным, либо континуальным. Восьмая проблема Гильберта объединяет гипотезы Римана (все нетривиальные нули дзета-функции имеют действительную часть, равную одной второй) и Гольдбаха (любое четное число, начиная с четырех, можно представить в виде суммы двух простых чисел).

Список из 23 нерешенных проблем математики немецкий ученый Давид Гильберт представил на II Международном Конгрессе математиков в Париже в 1900 году. На данный момент решены 16 проблем, а две задачи считаются некорректными.