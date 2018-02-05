Мужчина за два года принес в банки фальшивые платежки почти на миллиард рублей

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт УМВД по региону.

«49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности», — сказано в сообщении.

Для получения финансовой выгоды мужчина зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание по ним — до шести лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

В конце января стало известно, что у замглавы правительства Хабаровского края Аркадия Мкртычева украли борсетку с двумя телефонами во время тренировки в легкоатлетическом манеже.

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