Самую дорогую в мире рекламу собрали в одном месте

Администрация YouTube создала специальный плейлист из 52 рекламных роликов, показанных во время финала чемпионата Национальной футбольной лиги (Супербоул). Рекламные интеграции собраны на сайте Adblitz в разделе Ad Gallery.

Пользователям сервиса доступны как отдельные ролики, так и вся реклама определенного бренда. Кроме того, в плейлист попали основные фрагменты финальной игры, а также креатив футбольных фанатов.

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52-й Супербоул состоялся в ночь на 5 февраля. Матч между «Филадельфия Иглз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» завершился со счетом 41:33 в пользу «орлов».

В Соединенных Штатах финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги считается одним из главных событий в году. Ежегодно миллионы американцев собираются перед телевизором, чтобы узнать исход матча.

Благодаря такой популярности стоимость минутной рекламы в перерывах между игрой составляет примерно 10 миллионов долларов. Поэтому купившие эфирное время бренды каждый год пытаются показать максимально эффектные ролики.

В этом году многие бренды делали упор на социальную составляющую. Например, руководство Stella Artois пригласило актера Мэтта Деймона, чтобы тот хлебнул воды из пивного стакана. По замыслу рекламщиков, это должно заставить жителей развитых стран задуматься о том, что они тратят слишком много воды впустую.

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