Американские вуду-экзорцистки подожгли пятилетнюю девочку

В американском штате Массачусетс две сестры связали и подожгли пятилетнюю девочку, изгоняя из нее демона, из-за которого она якобы плохо себя вела. Женщины также угрожали отрезать голову ее восьмилетнему брату с помощью мачете. О происшествии сообщает New York Post.

Мальчик рассказал полиции, что экзорцистки Пэгги ЛаБозьер (Peggy LaBossiere) и Рэйчел Хилэр (Rachel Hilaire) дважды связывали его сестру, после чего поджигали ей лицо, втыкали иглоподобные предметы в руку и шею и пускали кровь. Девочка добавила, что ей в глаза также заливали жгучую жидкость.

Пострадавшую отвезли в больницу с ожогами лица третьей степени. Затем ее вместе с братом забрали социальные службы.

Женщин для проведения ритуала наняла мать детей. Она родом с Гаити и работает парикмахером, а Лабозьер была ее клиенткой. Родительница пожаловалась, что ее дочь не слушается и ведет себя капризно, и попросила провести вуду-ритуал по изгнанию из нее демона. Женщину не привлекли к ответственности, однако отправили на психиатрическое лечение.

Лабозьер и Хилари поведали, что часто проводили процедуры «очищения» для друзей и родственников с помощью ванн. Ритуал включал в себя пение молитв, растирание ладана и масел по телу и сожжение мирры. По их словам, дети иногда обжигались, когда духи покидали их тело.

Обе сестры отрицают нанесение увечий девочке, они предстанут перед судом 7 февраля. Предоставленный им государственный защитник пока не дал комментариев.

Вуду — африканская религия, основанная на убеждении, что духи являются частью материального мира и могут воздействовать на события и людей. Гаитянское вуду является наиболее ортодоксальной разновидностью религии.

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