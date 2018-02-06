Искавшее малайзийский Boeing судно пропало с радаров

Американское судно Seabed Constructor, которое занимается поиском пропавшего малайзийского Boeing-777, исчезло с радаров на трое суток. Оно не передавало данных о своем местонахождении более 80 часов, сообщает Fox News.

Корабль, принадлежащий частной компании Ocean Infinity, начал поиски в Индийском океане в январе. 1 февраля Seabed Constructor неожиданно отключился в автоматической информационной системе (АИС) и снова появился только через три дня. Сейчас судно направляется в австралийский Перт.

«Я думаю, что передатчик был отключен. Вопрос в том, была ли это ошибка или экипаж сделал так намеренно», — отметил специалист по геолокационным системам Ричард Коул.

Пользователи интернета, которые наблюдали за Seabed Constructor онлайн, предположили, что судно решило скрыть свой курс, чтобы попытаться разыскать обломки перуанского грузового корабля, который исчез в том же месте сто лет назад на пути в Сидней — в нем могут храниться сокровища.

Материалы по теме Максимальная дальность полета Пропавший самолет ищут от Казахстана до Антарктиды

В январе прошлого года Малайзия, Австралия и Китай официально объявили о приостановке поисков пропавшего лайнера. В ходе операции было обследовано 120 тысяч квадратных километров, однако с момента пропажи удалось найти только несколько фрагментов. Так, в 2016 году на Маврикии обнаружили фрагмент задней кромки крыла, в 2015 году обломки самолета видели у островов Пемба, Родригес и Реюньон, а также у побережья Южной Африки.

Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!