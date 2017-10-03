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Австралия отчиталась о провалившихся поисках пропавшего малайзийского Boeing

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Поиски пропавшего малайзиского Boeing 777-200, следовавшего рейсом MH370, не увенчались успехом. Об этом говорится в отчете Австралийского бюро транспортной безопасности, документ опубликован на сайте ведомства.

«Несмотря на чрезвычайные усилия сотен вовлеченных в поиски людей по всему миру, самолет так и не был обнаружен», — сообщается в докладе. В документе отмечается, что сигналов — в том числе автоматических — с воздушного судна не поступало после 38 минут полета, хотя оно продолжило движение в течение семи часов. Последнее его достоверно установленное местоположение — у северной границы острова Суматра.

В отчете упоминается, что специалисты обследовали 120 тысяч квадратных километров морского дна в 661 зоне, однако следов крушения лайнера найти не удалось. «Пока самолет MH370 не найден, причины его потери достоверно установлены быть не могут. Невероятно — а с точки зрения морали и решительно недопустимо — что в современную авиационную эру, когда ежедневно на борт самолетов поднимаются по 10 миллионов пассажиров, чтобы большой самолет пропал, а мировое сообщество не знало, что случилось с ним и с людьми на борту», — резюмируется в докладе.

Бюро сообщает, что решение о прекращении поисков принято властями трех стран — Малайзии, Австралии и Китая — 17 января, и выражает соболезнования родственникам погибших.

2 марта 2016-го СМИ сообщили об обнаружении обломка самолета недалеко от побережья Мозамбика. По некоторым данным, он мог быть частью пропавшего малайзийского «Боинга». В июле прошлого года на берегу острова Реюньон в 700 километрах от Мадагаскара была обнаружена другая деталь самолета. На обломке сохранилась маркировка «657BB», что, согласно техническому описанию Boeing 777, соответствует «элерону-закрылку». В августе того же года международная следственная группа окончательно подтвердила, что найденный на острове Реюньон обломок крыла принадлежал исчезнувшему лайнеру.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. В результате нескольких поисковых операций обнаружить воздушное судно или его обломки так и не удалось. На борту лайнера находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все находившиеся на борту лайнера официально были признаны погибшими.

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