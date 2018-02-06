Американка показала способ проверки собаки с помощью сырого яйца

Пользователь Twitter под ником @laurdreyfuss опубликовала видео, на котором ее родственница демонстрирует способ проверить аккуратность пса с помощью сырого яйца.

Автор ролика и хозяйка золотистого ретривера кладет ему в пасть яйцо, пытаясь узнать, сможет ли питомец сохранить предмет, не сломав его. «Моя тетя вычитала в интернете, что пасть золотых ретриверов настолько "нежная", что они способны держать яйцо в ней без каких-либо повреждений. Она решила проверить и вот что вышло», — описала девушка ролик. Собака справилась с заданием.

В других твитах автор поста показала, что пес способен терпеть медленную сервировку собачьих закусок у себя на морде. Оригинальный твит с трюком набрал почти 150 тысяч ретвитов и более 450 тысяч лайков.

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