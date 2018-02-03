Детская задачка о собаках поставила родителей в тупик

Энджи Вернер (Angie Werner), мать семилетней девочки Айлы, оказалась в затруднительной ситуации, когда пыталась помочь дочке подготовить домашнее задание. Женщина не смогла решить задачку о собаках на выставке и обратилась за помощью к пользователям социальных сетей. На историю обратило внимание издание The Daily Mail.

Условия задачки гласили: «На выставку зарегистрировали 49 собак. Маленьких собак было зарегистрировано на 36 больше, чем крупных. Сколько маленьких собак было зарегистрировано?»

Женщина обратилась к членам группы в Facebook для кормящих матерей, где обычно родители обмениваются мнениями о насущных проблемах, с которыми сталкиваются после родов. Там ей никто не помог. Большинство участников группы пришли к выводу, что маленьких собак было 13.

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Однако позже Вернер пояснила, что учитель назвал правильным ответом число 42,5. В том, что в ответе получилось нецелое число собак, обвинили районные власти, которые спустили задачку в школы.

Чтобы решить задание, нужно составить уравнение. Количество искомых маленьких собак надо принять за x, тогда «х минус 36» — число больших собак. Результатом получившегося уравнения х + (х-36) = 49 станет 42,5.

Ранее в феврале пользователи соцсетей тщетно пытались решить детскую задачку, которую задали ученикам пятого класса в китайской провинции Сычуань о том, сколько лет капитану судна, на котором находятся 26 овец и 10 козлов.

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