Харьковские охранники выставили на мороз малолетних противников «русского мира»

В Харькове активисты организации «Правая молодежь» (подразделение запрещенного в России «Правого сектора») провели акцию в одном из торговых центров, протестуя против магазина российской компании Gloria Jeans. Об этом в своем Facebook написал член «Правой молодежи» Вадим Поздняков.

Поздняков пожалел, что в Харькове остались «не только недобитые остатки адептов "русского мира", но и некоторые полубандитские (или просто бандитские) стаи, которые защищают бизнес на крови, бизнес оккупанта».

По его словам, активисты развернули у входа в магазин плакаты и разлили некую жидкость, которая, по задумке организаторов, символизирует «кровь защитников Украины и мирных жителей, которые гибнут от пуль оккупантов, профинансированных, в том числе, и такими фирмочками, как Gloria Jeans».

«Акция продолжалась несколько минут (...) Вскоре появились быдло-охранники, которые без всяких объяснений начали грубо выталкивать патриотическую молодежь, значительную часть из которых составляли несовершеннолетние, и тупо бить участников акции кулаками и ногами, в том числе и несовершеннолетнюю девочку, что зафиксировано на видео», — написал Поздняков. Он добавил, что активисты пытались сопротивляться и даже применили против охраны газовые баллончики. После инцидента члены «Правой молодежи» покинули торговый центр.

В ноябре 2017 года Служба безопасности Украины провела обыски в магазинах Gloria Jeans и обвинила компанию в пособничестве терроризму. По словам правоохранителей, одежда и обувь бренда производятся в Луганской области, а сама фирма платит налоги в бюджет самопровозглашенной Луганской народной республики, что и делает ее «террористической».

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