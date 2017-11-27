Украина обвинила российский бренд в терроризме

Служба безопасности Украины (СБУ) произвела обыски в магазинах российской компании Gloria Jeans и обвинила ее в пособничестве терроризму. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По словам правоохранителей, одежда и обувь бренда производятся в Луганской области, а сама фирма платит налоги в бюджет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), что и делает ее террористической. Силовики побывали в магазинах Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Вещи арестованы, однако торговые точки продолжают работать.

Также в СБУ заявили о том, что Россия фальсифицировала происхождение одежды Gloria Jeans. По данным ведомства, вещи производились в ЛНР, возвращались в Россию, а затем снова отправлялись на Украину для продажи.

По информации «Ленты.ру», о возобновлении производства одежды под брендом Gloria Jeans в Луганске было известно еще в 2015 году.

Корпорация Gloria Jeans является крупнейшим российским ретейлером одежды, ее доля на рынке составляет 2,1 процента. Она производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Центральный офис находится в Ростове-на-Дону. Также у компании есть девять региональных представительств.