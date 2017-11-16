В Киеве обнаружили российские танки

В магазинах украинской столицы покупатели увидели игрушечные танки, которые напоминали российские «Армата». Это вызвало широкий резонанс в соцсетях, а некоторые торговые сети сняли «сомнительные» игрушки с витрин, сообщает «Обозреватель».

Одним из первых, кто возмутился наличием в магазинах игрушек, похожих на российские танки, стал журналист Андрей Булгаров. Он их обнаружил в ТЦ «Аркадия». Как сообщила 15 ноября пресс-служба владеющего магазином торговой сети Fozzy Group, руководство магазина благодарит покупателей за бдительность и уже изымает спорный товар. «Мы инициировали внутреннее расследование по факту наличия продукции в магазине», — говорится в сообщении пресс-службы.

В строительном магазине «Эпицентр» бдительность проявила Татьяна Стащук. По ее словам, на прилавках лежали игрушечные танки и машины с символикой Российской Федерации. Но там отрицают сам факт наличия таких игрушек.

11 ноября секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Россию, что она стягивает к границе с Украиной войска и пытается их выдать за миротворцев ООН.